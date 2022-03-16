مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12656 نقطة

وكانت أسهم شركات: معادن، واتحاد اتصالات، وأرامكو السعودية، وأسترا الصناعية، وسبكيم العالمية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: كهرباء السعودية، والشرقية للتنمية، وولاء، وعطاء، وأمانة للتأمين؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و9.92%.