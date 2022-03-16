مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12656 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 248.63 نقطة ليقفل عند مستوى 12656.23 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 264 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: معادن، واتحاد اتصالات، وأرامكو السعودية، وأسترا الصناعية، وسبكيم العالمية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: كهرباء السعودية، والشرقية للتنمية، وولاء، وعطاء، وأمانة للتأمين؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و9.92%.
فيما كانت أسهم شركات: كهرباء السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، ودار الأركان؛ الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكهرباء السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي، واتحاد اتصالات؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 290.94 نقطة ليقفل عند مستوى 24.726 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 670 ألف سهم تقاسمتها 3120 صفقة.