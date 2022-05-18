مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12713.38 نقطة

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، وأنعام القابضة، والصادرات، وساب، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شاكر، وكهرباء السعودية، والتأمين العربية، وأمانة للتأمين، وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و9.91%.