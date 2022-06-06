‬مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12821.96 نقطة

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والراجحي، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.