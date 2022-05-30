مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12907 نقاط

وكانت أسهم شركات الصادرات، أمانة للتأمين، السعودي الفرنسي، أكوار باور، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، نماء للكيماويات، السعودي الألماني الصحية، إكسترا، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و6.55%.