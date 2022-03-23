مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12944 نقطة

وكانت أسهم شركات: النهدي، ودار المعدات، وصدق، وأبو معطي، والواحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وكيمانول، واتحاد اتصالات، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و 4.16%.