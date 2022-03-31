مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13090 نقطة

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، والاتحاد، وأكوا باور، ودار المعدات، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، ونسيج، والكابلات السعودية، وبترو رابغ، وبدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.89% و5.39%.