مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13165 نقطة

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وأماك، وعلم، ومجموعة تداول، والخريف الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات شمس، ورعاية، وجبل عمر، والشرقية للتنمية، وأسمنت الجوف الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.05%.