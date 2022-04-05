مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13206 نقاط

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وأماك، ومجموعة تداول، والعربية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبروج للتأمين،وتكوين، وشاكر، وأسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.79%.