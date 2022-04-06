مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13255 نقطة

وكانت أسهم شركات: نادك، وسايكو، ودله الصحية، والإعادة السعودية، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أكو باور، ومجموعة تدول، وعلم، وسلوشنز، وأسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.99%.