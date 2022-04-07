مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13313 نقطة

وكانت أسهم شركات: بروج للتأمين، والعالمية، والاستثمار، ومجموعة فتيحي، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أكوا باور، والإعادة السعودية، وصدر، والنهدي، وعطاء الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.52% و 9.95%.