مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13543.25 نقطة

وكانت أسهم شركات البلاد، والسعودي الفرنسي، والمواساة، والعربي، والجزيرة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية، وبروج للتأمين، وكيان السعودية، وسهل، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7% و 9.95% .