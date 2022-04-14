مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13621 نقطة

وكانت أسهم شركات الوطنية، والعقارية، واللجين، وشمس، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وتنمية، وملاذ للتأمين، وعلم، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 2.18% .