مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13646.12 نقطة

وكانت أسهم شركات المنجم، والبلاد، والاستثمار، والجزيرة، والعربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، وساب للتكافل، وأنابيب الشرق، ودار المعدات، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.50%.