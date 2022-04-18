مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 13733.14 نقطة

وكانت أسهم شركات: أسلاك، والغاز، وسليمان الحبيب، وبروج للتأمين، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: العربية، والأبحاث والإعلام، وأسمنت العربية، وبترو رابغ، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.11% و 4.08%.