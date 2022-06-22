مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11319.88 نقطة

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، وبحر العرب، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: بحر العرب، وصادرات، والراجحي، ودار الأركان، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.