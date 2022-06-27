مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11427.26 نقطة

وكانت أسهم شركات: العمران، وأميانتيت، وأنابيب السعودية، وعذيب للاتصالات، والكثيري الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: دار الأركان، وبحر العرب، وصادرات، والأسماك، والحمادي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و10%.