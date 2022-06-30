مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11523.25 نقطة

وكانت أسهم شركات أسمنت القصيم، وأسمنت ينبع، وأسمنت الشرقية، ومجموعة تداول، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، والعمران، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.90% و 9.97% .