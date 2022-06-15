مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11978.51 نقطة

وكانت أسهم شركات: وفرة، وإم آي إس، وجرير، والمراكز، والوطنية للتعليم؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: صادرات، وبحر العرب، وأنعام القابضة، والتطويرية الغذائية، وبترو رابغ؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و9.99%.