مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12020 نقطة

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، و إس تي سي، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.