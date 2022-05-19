مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12427.96 نقطة

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي، الإنماء, بترو رابغ, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أرامكو السعودية, سابك للمغذيات الزراعية, معادن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.