مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12530.34 نقطة

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، تشب، الحكير، أيان، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية، أمانة للتأمين، التأمين العربية، اتحاد الخليج الأهلية، والاستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 8.81% .