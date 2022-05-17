مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12689.87 نقطة

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, أرامكو السعودية، الراجحي, الجزيرة, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أرامكو السعودية, الإنماء, سابك للمغذيات الزراعية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.