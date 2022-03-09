مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12738 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 112.63 نقطة، ليقفل عند مستوى 12738.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 229 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تشب، اتحاد الخليج الأهلية، ومتطورة، والعبداللطيف، وزجاج الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: بترو رابغ، والتصنيع، وكيان السعودية، وساكو، سبكيم العالمية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و5.71%.

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والأهلي، وعلم الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 253.43 نقطة، ليقفل عند مستوى 24796.19 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم، تقاسمتها 4608 صفقات.