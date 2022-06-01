مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12766.47 نقطة

وكانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، دار الأركان، سابك للمغذيات الزراعية، الإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.