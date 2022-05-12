مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12835.30 نقطة

وكانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، أرامكو السعودية, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, الأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.