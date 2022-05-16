مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12914 نقطة

وكانت أسهم شركات: الصادرات، سليمان الحبيب، بوبا العربية، علم، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، أليانز إس إف، أكسا التعاونية، ولاء، ومدينة المعرفة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و9.89%.