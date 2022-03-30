مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 13038 نقطة

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، وبروج للتأمين، وساب للتكافل، ورعاية، والحكير، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسيج، وبن داود، ودار الأركان، وسابك للمغذيات الزراعية، وريدان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.62% 5.24%.