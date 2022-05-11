مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 13379 نقطة

وكانت أسهم شركات الصادرات، جاكو، مجموعة صافولا، ذيب، وعلم الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أكسا التعاونية، المواساة، المتحدة للتأمين، الواحة، أسترا الصناعية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.79 % و 7.95 %.