مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 13505.57 نقطة

وكانت أسهم شركات: أنابيب الشرق، ودله الصحية، وأميانتيت، ومبكو، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساب، والوطنية، وأنعام القابضة، والتعاونية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.51% و4.40%.