مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 13509.31 نقاط

وكانت أسهم اتحاد الخليج الأهلية، والحكير، ووفرة، وعذيب للاتصالات، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساب، والرياض، ومعادن، والعربي، والبلاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.58% و 7.13%.