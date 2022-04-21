مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 13534.40 نقطة





وكانت أسهم شركات: سهل، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والدواء؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سهل، والراجحي، والدواء، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.