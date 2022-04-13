مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 13540 نقطة

وكانت أسهم شركات كيمانول، وأسمنت اليمامة، والغاز، والطنية، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات معادن، والاتحاد، وأكوا باور، والسعودي الفرنسي، والرياض الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.39% و5.41%.