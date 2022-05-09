مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 13814.85 نقطة

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وشاكر، والعبداللطيف، وإسمنت المدينة، وإس تي سي الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الصادرات، وأليانز إس إف، وسلامة، والعربي، والإنماء طوكيو مارين الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و9.88%.