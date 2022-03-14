مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا و31 شركة تسجل ارتفاعاً في قيمتها

وكانت أسهم شركات الدواء، وكهرباء السعودية، وكيمانول، ورعاية، والرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وبترو رابغ، والجوف، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.67% و5.59%.