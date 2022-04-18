مبيعات السينما السعودية تتجاوز 30 مليون تذكرة

وأسهم قطاع السينما في توظيف 4439 شابًا وشابةً سعوديين، ضمن إطار عمل الهيئة على زيادة حجم السوق الإعلامي، وتوفير مناخ ملائم من شأنه تنويع مصادر الدخل الاقتصادية، واستحداث آلاف الوظائف للشباب السعودي، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 في أن يكون الإعلام رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني وأحد القطاعات التي تعزز مكانة المملكة التنافسية.