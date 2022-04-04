مجدداً.. أسعار النفط توسع مكاسبها وبرنت عند 108 دولارات للبرميل

وسعت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الاثنين إذ صعد خام "نايمكس" بأكثر من 4%، وسط متابعة آخر مستجدات تفشي "كورونا" في الصين وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكرت أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم "فيتول" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن أسعار النفط انخفضت إلى مستويات لا تعكس المخاطر التي تشمل تعطل الصادرات الروسية مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
ولا تزال الصين تكافح هذا الأسبوع مع تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي يضر باستهلاك النفط، حيث يخضع كل سكان شنغهاي -البالغ عددهم 25 مليوناً تقريباً- لصورة من صور الإغلاق، مع إضافة البلاد أكثر من 13 ألف حالة عدوى يومياً.
وأفادت مصادر لوكالة "إنترفاكس" أن روسيا ضخت 46.57 مليون طن من النفط الخام والمكثفات في مارس، وهو ما يعادل 11.01 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 0.6% مقارنة بمستويات فبراير.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 3.47% إلى 108 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 04:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما زادت عقود خام نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 4.18% مسجلة 103.40 دولار للبرميل.