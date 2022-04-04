مجدداً.. أسعار النفط توسع مكاسبها وبرنت عند 108 دولارات للبرميل

ولا تزال الصين تكافح هذا الأسبوع مع تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي يضر باستهلاك النفط، حيث يخضع كل سكان شنغهاي -البالغ عددهم 25 مليوناً تقريباً- لصورة من صور الإغلاق، مع إضافة البلاد أكثر من 13 ألف حالة عدوى يومياً.