محلية وعالمية.. 24 طلباً من أكبر شركات التعدين لاستكشاف "الخنيقية"

وأوضحت الوزارة أن طرح رخص الاستكشاف عن طريق المنافسة سيمكّن المملكة من تحديد الشركاء الأنسب من ناحية الأداء والأثر الاقتصادي والبيئي والمجتمعي، كما تبين حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في القطاع، وإتاحة الفرص بعدالة أمام المستثمرين، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.