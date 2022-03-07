مخاطر النقص الحاد.. الحرب الأوكرانية تُشعل أسعار الألومنيوم والنحاس

ووفق "رويترز" ومع وصول مخزونات الألمنيوم إلى مستويات منخفضة للغاية؛ فإن ارتفاع سعر المعدن، يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات المصنعة.. ويرى المحللون المزيد من المكاسب؛ إذ توقع غولدمان ساكس أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في غضون 12 شهرًا، وسط "ضيق غير مسبوق في العرض".