مخاوف الإمدادات تدفع بأسعار النفط للتذبذب.. برنت تراجع إلى 117 دولارًا

في غضون ذلك من المتوقع أن تتخذ الصين خطوات للتخلص من مخزونات الوقود المرتفعة، التي تراكمت خلال عمليات الإغلاق التي استمرت فترة طويلة، لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بالسماح بمزيد من الصادرات. وربما تصدر الحكومة حصصًا إضافية من الوقود إلى المصافي الحكومية، طبقًا لما ذكرته مصادر على صلة بالقضية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، معللة ذلك بسياسات داخلية؛ حسب وكالة "بلومبرغ".