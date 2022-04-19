مخاوف الطلب تخفض أسعار النفط ..برنت عند 111.75 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم مع قلق المستثمرين بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب ومخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق بسبب كوفيد-19.