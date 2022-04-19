مخاوف الطلب تخفض أسعار النفط ..برنت عند 111.75 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم مع قلق المستثمرين بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب ومخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق بسبب كوفيد-19.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولاراً أو 1.2 في المائة إلى 111.75 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:28 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها بأكثر من دولار إلى 114.21 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولاراً بما يعادل 1.5 في المائة إلى 106.57 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 108.92 دولاراً في وقت سابق.
تعرضت الأسعار لضغوط مع تداول الدولار عند أعلى مستوى له في عامين، بحسب "رويترز".
كما كانت المخاوف بشأن نمو الطلب في بؤرة الاهتمام قبل إصدار صندوق النقد الدولي لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء.
وجاء انخفاض الأسعار اليوم الثلاثاء في أعقاب ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين عندما سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 28 مارس بسبب تعطل إمدادات النفط الليبي.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس من بدء "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بعد إعلانها حالة القوة القاهرة فيما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات في الشرق حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.