مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية.. إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر

وتأتي الشراكة الجديدة امتدادًا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب، والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدًا من أهم المكونات الاقتصادية، ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي تُرفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.