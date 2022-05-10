مستوى قياسي تجاوز رقم مارس.. ارتفاع كبير لأسعار البنزين في أمريكا

ومنذ 30 مارس، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 7 في المائة، لكن العقود الآجلة للبنزين ارتفعت بنسبة 9.4 في المائة مسجلة رقما قياسيا يوم الجمعة بلغ 3.7590 دولار للجالون قبل البيع يوم الاثنين.