مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين.. برنت يرتفع عند 123.51 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية في أكثر من عقد مع موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جزئي على واردات الخام من روسيا، إلى جانب تخفيف الصين القيود المتعلقة بالوباء.
وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال رئيس المجلس الأوروبي "تشارلز شيميل"، مساء أمس، خلال قمة في بروكسل، إن الجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ستمنع شراء النفط الروسي الذي يتم تسليمه للدول الأعضاء عن طريق البحر، لكنها تشمل إعفاءً مؤقتاً لخطوط الأنابيب.
وذكر "ميشيل" في تغريدة: يغطي ذلك على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدراً ضخماً لتمويل آلة الحرب، وهو أقصى ضغط على روسيا لإنهاء الحرب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.51% أو بقيمة 1.84 دولار إلى 123.51 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهرين.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.52% أو 4.05 دولار عند 119.12 دولار للبرميل، ومن المعلوم أنه لم تتم تسوية العقود أمس بسبب عطلة السوق الأمريكية.