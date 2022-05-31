مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين.. برنت يرتفع عند 123.51 دولار للبرميل

وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال رئيس المجلس الأوروبي "تشارلز شيميل"، مساء أمس، خلال قمة في بروكسل، إن الجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ستمنع شراء النفط الروسي الذي يتم تسليمه للدول الأعضاء عن طريق البحر، لكنها تشمل إعفاءً مؤقتاً لخطوط الأنابيب.