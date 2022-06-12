مصر .. وزارة البترول تبيّن حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي؟

والمتحدث بيّن أن الوزارة "فُوجئت" بوضع مجموعة من المواقع الإلكترونية أرقاماً "كلها خاطئة"، متابعاً: "هناك كتائب تعمل على رفع الأسعار في يوليو، سعر الغاز الطبيعي يتم تحديده من مجلس الوزراء، ولا توجد حالياً أي نيّة في هذه الزيادة".