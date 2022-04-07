"معادن" تجدد شراكتها في البحث مع "الإمارات العالمية للألمنيوم"

وقال المهندس النصار: يعد الألمنيوم أحد أهم المعادن في العالم للصناعة والتجارة العالمية، بوجود رواسب كبيرة من البوكسيت في الشمال، فإن المملكة العربية السعودية لديها وعود هائلة باعتبارها لاعبا رائدا في جانب العرض في هذه الصناعة التي تركز على المستقبل.