"معادن" تحقق أرباحاً بمقدار 2.9 مليارات ونمو المبيعات 64% في الربع الأول 2022

وأرجعت معادن هذا الارتفاع في الأرباح إلى عدد من المشاريع والخطط التي نفذتها وفق إستراتيجية 2040 التي تطمح من خلالها إلى تنويع منتجاتها بجودة عالية، لتعزيز علاقتها مع عملائها. ومن بين هذه المشاريع الحديثة أمونيا 3 الذي بدأ نشاطه التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2022م.