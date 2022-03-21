"معادن" تضاعف قدراتها في مجال الشحن البحري للأمونيا

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن إتمام تحميل أول شحنة أمونيا عبر الرصيف البحري الجديد في ميناء المدينة الصناعية برأس الخير، من خلال واحدة من السفن الأربع التي ربطت مؤخرًا بأسطول الشحن.
وبذلك يرتفع أسطول الأمونيا البحري التابع لمعادن إلى سبع سفن، حيث سيسهم في زيادة قدرة شحن الأمونيا إلى نحو مليوني طن متري، بالتوازي مع نمو معدلات الإنتاج لمواكبة الانتشار العالمي المتزايد للشركة.
وقال نائب الرئيس الأعلى لوحدة أعمال الفوسفات والمعادن الصناعية الاستراتيجية: حسن العلي: "ستعزز سفن الأمونيا الجديدة قدراتنا اللوجستية وستمكننا من تقديم أفضل خدمة لعملائنا في الوقت المناسب وبطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة".
وأضاف: "يمثل إنتاج الأمونيا في معادن جزءًا أساسيًا من أعمال الشركة لإنتاج الفوسفات، وسيدعم توسيع أسطولها لنقل الأمونيا تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز وحماية الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد المزارعين بمنتجات الأسمدة المحسّنة لتعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية".