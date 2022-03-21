"معادن" تضاعف قدراتها في مجال الشحن البحري للأمونيا

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن إتمام تحميل أول شحنة أمونيا عبر الرصيف البحري الجديد في ميناء المدينة الصناعية برأس الخير، من خلال واحدة من السفن الأربع التي ربطت مؤخرًا بأسطول الشحن.