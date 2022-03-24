مع ترقب نتائج قمة بروكسل.. "برنت" يرتفع لـ121.84 دولار

ويلتقي "بايدن" بأعضاء الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع إعلان المزيد من العقوبات على روسيا، كما من المقرر أن يجري زيارة إلى بولندا غدًا الجمعة، والتي تستضيف أكبر عدد من الأوكرانيين النازحين.