مع ترقب نتائج قمة بروكسل.. "برنت" يرتفع لـ121.84 دولار

ارتفع خام "برنت" هامشيًا خلال تعاملات الخميس؛ إذ تشهد تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض بفعل التهديدات للإمدادات؛ بسبب الحرب في أوكرانيا، ومع ترقّب نتائج الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي "جو يايدن" وقادة أوروبيين.
ويلتقي "بايدن" بأعضاء الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع إعلان المزيد من العقوبات على روسيا، كما من المقرر أن يجري زيارة إلى بولندا غدًا الجمعة، والتي تستضيف أكبر عدد من الأوكرانيين النازحين.
وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في الصين، دفعت أسوأ موجة لتفشي الفيروس هناك منذ عامين بعض المصافي إلى خفض عملياتها؛ إذ أعاد المحللون التفكير في تقديرات الطلب مع تسبب عمليات الإغلاق الصارمة في الحد من الاستهلاك.
من جانبه، توقع "بن لوكوك" الرئيس المشارك لتداولات النفط لدى "ترافيجورا" لتجارة السلع في تصريحات على هامش قمة "فايننشال تايمز" العالمية للسلع ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا الصيف الجاري.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.2% إلى 121.84 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
فيما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 0.23% مسجلة 114.66 دولار للبرميل.