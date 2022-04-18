مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا.. مخاوف تَقَلص الإمدادات تدفع بأسعار النفط للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين؛ بسبب تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا؛ مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا.
وزادت التعاقدات الآجلة لخام برنت، دولارين إلى 113.70 دولارًا للبرميل؛ فيما ارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي أكثر من دولار إلى 108 دولارات للبرميل.
وبحسب "رويترز"، تراجعت أسعار النفط الخميس الماضي، في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية؛ إذ درس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض العالمي.
وهبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1% إلى 107.64 دولارات للبرميل؛ في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3% إلى 102.93 دولارًا للبرميل.
وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأمريكية الأربعاء؛ ليغلقا على ارتفاع بنحو 4 دولارات.