مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا.. مخاوف تَقَلص الإمدادات تدفع بأسعار النفط للارتفاع

وهبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1% إلى 107.64 دولارات للبرميل؛ في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3% إلى 102.93 دولارًا للبرميل.