مقارنة بـ 42 ملياراً في 2021.. شركات الطيران قد تتكبد خسائر تصل إلى 9.7 مليار دولار

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن الانتعاش الكبير في السفر الجوي من مستوياته خلال الجائحة؛ سيسمح لشركات الطيران العالمية بتقليص خسائرها هذا العام، وربما العودة مرة أخرى إلى تحقيق أرباح في عام 2023.